Centola ladri in casa nella notte | il proprietario spara e ne ferisce uno

e, in un gesto di difesa, ha esploso alcuni colpi. La scena si è conclusa con un ladro ferito e tre malviventi in fuga, lasciando dietro di sé una notte di tensione e paura a Centola, che ora si interroga sulla sicurezza delle proprie case e sulla necessità di maggiori controlli.

Attimi di paura nella notte a Centola, dove un tentato furto in abitazione si è concluso con un colpo di fucile e un ladro ferito. Tre malviventi, presumibilmente di origine albanese, si sono introdotti all'interno di una casa, ma il colpo non è andato secondo i piani. Il proprietario, svegliato dai rumori provenienti dal piano inferiore, ha sorpreso i ladri mentre frugavano tra gli oggetti. Senza esitazione, ha impugnato il suo fucile – regolarmente detenuto – e ha sparato, colpendo uno dei tre intrusi. Gli altri due si sono immediatamente dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania.

