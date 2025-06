Cento chiama Dalmonte risponde | Scelta facile per tante ragioni

Cento chiama, Dalmonte risponde: una scelta strategica e brillante per tanti motivi, tra cui il ritorno in serie A2 e la volontà di consolidare un progetto vincente. Dopo cinque anni dall’esperienza all’Andrea Costa, l’allenatore si riunisce con Di Paolantonio, rafforzando una partnership che promette grandi emozioni. Dalmonte, qual è il bilancio dei due anni a Fiorenzuola? "Un bilancio che non...

Cinque anni dopo l’esperienza all’ Andrea Costa, si ricompone l’accoppiata tra Emanuele Di Paolantonio e Lorenzo Dalmonte, che si ritroveranno assieme sulla panchina di Cento. Un ritorno in serie A2 per Dalmonte (due anni di contratto), dopo le due stagioni da capo allenatore a Fiorenzuola, l’ultima delle quali chiusa con la retrocessione in B Interregionale ai playout. Dalmonte, qual è bilancio dei due anni a Fiorenzuola? "Un bilancio che non può essere positivo dal punto di vista del risultato sportivo, avendo chiuso con una retrocessione. Dal punto di vista della struttura e della crescita societaria mi sento di dire che ho lasciato qualcosa di migliore rispetto a quello che avevo incontrato; era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati con la società e questo anche grazie all’ascolto della società è stato fatto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cento chiama, Dalmonte risponde: "Scelta facile per tante ragioni"

