cento anni di palio del golfo splendono in cielo spettacolo di luci con 400 droni migliaia di spettatori alla morin

Cento anni di tradizione e emozioni si sono ancora una volta accesi nel cielo de La Spezia, grazie a uno spettacolo di luci mozzafiato che ha incantato migliaia di spettatori. Nonostante la pioggia e qualche inconveniente, l’atmosfera è stata magica: 400 droni hanno disegnato immagini simboliche e suggestive, celebrando un secolo di storia del Palio del Golfo. Un evento che ha dimostrato come passione e innovazione possano unire generazioni e creare ricordi indimenticabili.

La Spezia, 23 giugno 2025 – Uno spettacolo di luci e immagini che nemmeno la pioggia e qualche disagio sulle strade hanno rovinato. Migliaia di persone si sono riversate sabato sera sulla Passeggiata Morin per ammirare lo spettacolo pirotecnico organizzato nell'ambito di 'Pal100', che ha dato il la al programma di eventi dedicato ai cento anni del Palio del Golfo. In cielo 400 droni luminosi hanno ricreato le immagini più significative e simboliche del Palio e del suo legame col mare, fra fuochi artificiali e musica in un mix di grande effetto ed emozione per le migliaia di spezzini arrivati ad assistere allo spettacolo, organizzato da Comune di Spezia, Comitato delle Borgate e Italian Blue Growth.