Cento anni dell' azienda lughese dell' ortofrutta | Un percorso costruito insieme con passione e visione

Da un secolo, l'azienda lughese dell'ortofrutta e Unitec, leader nelle tecnologie innovative, condividono un percorso di passione e visione. Celebrando i 100 anni di successi, queste realtà testimoniano l’eccellenza italiana nel mondo, portando innovazione e qualità in oltre 65 paesi. Un traguardo storico che conferma come tradizione e innovazione possano camminare insieme verso un futuro sempre più brillante.

