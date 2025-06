Centinaia di nuovi parcheggi in via Tor Pisana | lavori iniziati dureranno 18 mesi

A Brindisi prende il via un grande progetto di riqualificazione urbana in via Tor Pisana, con la creazione di centinaia di nuovi parcheggi e investimenti strategici nel cuore della città. I lavori, iniziati da poco, dureranno 18 mesi e rappresentano un passo fondamentale verso una mobilità più efficiente e sostenibile. Questa operazione, parte del Pnrr "Cerniera di mobilità", promette di trasformare e rivitalizzare aree chiave, migliorando l'accessibilità per tutti i cittadini.

Prende il via a Brindisi l'attesa opera di riqualificazione urbanistica Pnrr "Cerniera di mobilità" in via Tor Pisana. Questo rappresenta un investimento strategico per la città, pronto a trasformare e rivitalizzare aree chiave grazie a un approccio integrato che privilegia accessibilità.

