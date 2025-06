Centinaia di attacchi con siringhe in tutto il Paese | l' inquietante invito a pungere le donne sui social

Un’ondata di attacchi inquietanti scuote la Francia, con centinaia di donne vittime di aggressioni con siringhe durante il festival della musica di strada. Un fenomeno allarmante che ha portato a un’ondata di paura e sdegno in tutta Parigi e oltre. La diffusione di un oscuro invito sui social a punire le donne sta alimentando questa follia collettiva. La sicurezza e il rispetto devono tornare al centro della nostra comunità, perché nessuno merita di vivere nel timore.

Follia in Francia, durante il festival della musica di strada che quest'anno ha portato in piazza "folle senza precedenti", in particolare a Parigi. Più di 130 persone hanno riferito di essere state aggredite con una siringa, venendo punte da sconosciuti in varie parti del corpo mentre si. 🔗 Leggi su Today.it