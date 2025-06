Cena dei mille con chef Perbellini a Parma eccellenza di squadra

Parma si prepara a splendere ancora una volta con la sua sesta edizione della Cena dei Mille, un evento che celebra l’eccellenza gastronomica del territorio. Il 9 settembre, il cuore della città si trasformerà in una tavolata da record, sotto la guida dello chef Perbellini, simbolo di qualità e innovazione culinaria. Un’occasione unica per scoprire le meraviglie di Parma e vivere un’esperienza indimenticabile, dove passione e tradizione si incontrano a ogni piatto.

Milano, 23 giu. (askanews) - Parma indossa il vestito buono ma non per vanità: lo fa per raccontare le sue eccellenze gastronomiche con la sesta edizione della Cena dei Mille, che il 9 settembre trasformerà il centro della città ducale in una tavolata da record. Organizzata da Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, la manifestazione è il fiore all'occhiello di un territorio che genera 11 miliardi di euro, di cui 5 dall'export, grazie alle sei filiere della Parma Food Valley. Protagonista sarà il tre Stelle Michelin Giancarlo Perbellini, che raccoglie il testimone da una lunga lista di chef di fama. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

