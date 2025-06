Cemento illegale Campania al primo posto per gli illeciti

Nella regione è concentrato il maggior numero di attività illecite legate al cemento illegale, un problema che mina l'integrità del territorio e mette a rischio l'ambiente marittimo. La Campania si conferma così come la regione più colpita, evidenziando la necessità di interventi decisi e coordinati per contrastare questa piaga che danneggia il nostro patrimonio naturale e infrastrutturale. È tempo di agire con fermezza per proteggere il mare e il paesaggio che lo circonda.

Costruzioni abusive, cave fuorilegge, occupazioni illecite del demanio marittimo, irregolarità negli appalti pubblici: sono 1.840 i reati commessi in Campania legati al "mare violato" nell'ambito della filiera del cemento illegale. E, nel rapporto Mare Mostrum 2025 ", la Campania si conferma come maglia nera in questa poco invidiabile classifica relativa ai reati accertati da forze dell'ordine e Capitanerie di porto. Nella regione è concentrato, infatti, il 17,8% del totale nazionale degli illeciti, con un aumento rispetto ai 1.531 del 2023. La Regione registra anche il primato per le persone denunciate, 2.

