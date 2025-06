Cellule terroristiche dormienti da attivare sul suolo Usa | la minaccia per fermare Trump

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran raggiungono un nuovo livello di allerta, con fonti ufficiali che segnalano il rischio di attacchi terroristici dormienti attivati sul territorio americano. Le prossime 48 ore rappresentano un momento cruciale, mentre Washington cerca di anticipare possibili reazioni di Teheran in risposta agli attacchi ai siti nucleari. La paura di una escalation incontrollata si fa sentire: la situazione resta altamente volatile e imprevedibile.

Le prossime 48 ore saranno le più preoccupanti per gli Stati Uniti nell'ottica di una possibile reazione di Teheran all'attacco contro i suoi siti nucleari. Lo dicono a Nbc News due fonti della difesa americana e un funzionario della Casa Bianca, secondo cui non è ancora chiaro se la rappresaglia dell'Iran colpirà obiettivi interni americani o all'estero o entrambi. La stessa emittente rivela che nei giorni prima dell'ordine finale dato da Donald Trump, l'Iran ha inviato un messaggio privato al presidente avvertendolo che avrebbero risposto a un eventuale attacco attivando cellule terroristiche dormienti per condurre attacchi terroristici su suolo americano. 🔗 Leggi su Iltempo.it