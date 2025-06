Cefalù l' Opera Pia Genchi Collotti apre le porte alla città

CeFal249, l'Opera Pia Genchi Collotti di Cefalù, si apre alla comunità per un giorno di gioia e condivisione. Venerdì 27 giugno 2025, questa iniziativa speciale coinvolgerà anziani, famiglie, bambini e cittadini in un momento di festa che rafforza il senso di appartenenza e solidarietà. Un’occasione unica per rafforzare i legami e celebrare insieme il valore della comunità, creando ricordi indimenticabili e unire tutte le generazioni.

L'Opera Pia Genchi Collotti di Cefalù apre le porte alla città per un momento di festa con gli anziani. L'appuntamento, previsto per venerdì 27 giugno 2025, vedrà il coinvolgimento degli ospiti della Casa di riposo, gli operatori, i parenti, bambini e ragazzi, famiglie e cittadini, per vivere un.

