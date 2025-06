Cedolino NoiPA stipendi in arrivo con 500 euro in più

Buone notizie per i dipendenti pubblici: i cedolini Noipa di giugno portano un sostanzioso bonus di 500 euro in più, grazie ai rimborsi del taglio del cuneo fiscale. La piattaforma NoiPA ha già avviato l’erogazione delle nuove buste paga, garantendo un sollievo concreto per milioni di lavoratori con redditi fino a 40mila euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui benefici e come verificarli.

Partiti i tanti attesi rimborsi del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti pubblici. La piattaforma NoiPA, che gestisce i pagamenti nella pubblica amministrazione, ha iniziato a erogare le buste paga di milioni di statali con le detrazioni previste nel cedolino di giugno. Si tratta della misura introdotta nell’ultima Manovra e destinata ai lavoratori del pubblico impiego con un reddito lordo annuo non superiore a 40mila euro. A partire da lunedì 23 giugno NoiPA accrediterà gli stipendi con gli arretrati del taglio del cuneo fiscale, che porteranno un aumento delle retribuzioni fino a 500 euro in più. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cedolino NoiPA, stipendi in arrivo con 500 euro in più

In questa notizia si parla di: noipa - cedolino - stipendi - euro

Cedolino NoiPa di giugno, aumenti negli stipendi di Polizia e Forze Armate - Giugno si colora di novità per le forze armate e di polizia: il cedolino NoiPa porta con sé aumenti e arretrati legati al rinnovo del contratto collettivo.

STIPENDIO DOCENTI E ATA GIUGNO 2025 CON ARRETRATI Visibile su NOIPA in stipendiali con circa 400 euro rimossi nei mesi passati Importo del mese di giugno 2025 visibile su NoiPA per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o deter Vai su Facebook

Cedolino NoiPA, stipendi in arrivo con 500 euro in più; Stipendi statali, bonus di 500 euro a giugno: in busta paga taglio del cuneo e arretrati; Stipendio docenti e ATA giugno 2025: importo visibile nell'area riservata di NoiPA. Fino a 400 euro in più.

Stipendi, in arrivo un bonus fino a 500 euro: ecco a chi spetta e quando arriva - Importanti novità per i lavoratori pubblici: a partire da lunedì, gli stipendi di giugno conterranno un aumento fino a 500 euro, grazie al bonus fiscale previsto dalla legge di Bilancio 2025. Come scrive msn.com

Stipendio NoiPA di Giugno in Accredito: Raddoppiano gli Arretrati nel Cedolino - Vediamo le caratteristiche dell’emissione ordinaria di giugno dove sono presenti gli Arretrati per l’erogazione ... Scrive msn.com