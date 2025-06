C' è un caso Toscana per il Pd

Il caso Prato scuote ancora la Toscana, con la sindaca Ilaria Bugetti che ha rassegnato le dimissioni sotto accusa di corruzione. Un episodio che mette alla prova il nostro sistema politico e giudiziario, tra incertezze e attese. Ora, mentre la magistratura indaga, il futuro politico del territorio si gioca in fretta e furia. La domanda è: questa crisi segnerà un punto di svolta o sarà solo un altro capitolo di una storia già scritta?

Firenze, 23 giugno 2025 – Il caso Prato è tutt'altro che risolto. La sindaca Ilaria Bugetti, accusata di corruzione, ha appena rassegnato le dimissioni – ha venti giorni di tempo per eventualmente ritirarle – e oggi parlerà in tribunale con i magistrati. Il tempo ci dirà se siamo di fronte al niente – non sarebbe la prima volta – oppure se le accuse saranno confermate. La questione politica invece segue dinamiche più rapide.

