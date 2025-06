C’è sempre più voglia di Conservatorismo anche in libreria | il saggio di Giubilei fra i dieci più venduti online

L’Italia dei Conservatori di Francesco Giubilei conquista le classifiche online, attestando un crescente interesse per il conservatorismo in libreria. Un fenomeno che sfida i pregiudizi, dimostrando come questa tradizione politico-culturale sia radicata anche nel nostro Paese. Pubblicato a marzo, il saggio si conferma tra i più venduti e letti in rete, riflettendo un desiderio diffuso di preservare valori e identità. Il Conservatorismo, da...

L'Italia dei Conservatori di Francesco Giubilei (Giubilei Regnani edizioni) risulta fra i libri più venduti. Soprattutto in rete. La dimostrazione di un interesse vivo e concreto per una tradizione politico-culturale erroneamente attribuita solo al mondo anglo-sassone. Il testo, pubblicato a fine marzo scorso, è nella decina di saggistica dei libri più letti online che comprende Amazon e tutti i canali di vendita in rete. Il Conservatorismo, da Roma a Prezzolini. Nel libro, il direttore scientifico della Fondazione An e presidente di Nazione Futura, affronta proprio la questione delle radici italiane del Conservatorismo.

