CdS – le ultime trattative sul mercato

Il calcio internazionale è in fermento: Paul Pogba si appresta a firmare un contratto biennale con il Monaco, segnando un clamoroso ritorno in Ligue 1 a parametro zero. Dopo settimane di trattative e tentativi falliti, il centrocampista francese sembra aver scelto la sua nuova sfida, lasciando alle spalle l’idea di unirsi all’Al-Ittihad. Questa scelta apre nuovi scenari e accende il dibattito tra tifosi e commentatori sui social. Ma quali saranno le ripercussioni di questa mossa?

2025-06-23 08:35:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Paul Pogba (32) è pronto a firmare con il Monaco il contratto biennale. Dopo lunghi colloqui, iniziati ad inizio giugno, è ad un passo il ritorno del centrocampista francese a parametro zero. A nulla è servito il tentativo dell’Al-Ittihad: il transalpino aveva deciso da tempo di accettare le condizioni del club della Ligue1. L’Udinese piomba su Goglichidze . Dopo Jacopo Fazzini (22), l’Empoli si prepara a salutare anche Ardian Ismajli (28) a zero, e Liberato Cacace (24). Quest’ultimo è richiesto in Serie A con insistenza da Cagliari e Pisa, mentre all’estero è finito sui taccuini dell’Anderlecht e di alcune società turche. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – le ultime trattative sul mercato

