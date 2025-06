Cau aperto non stop i turisti sono più sicuri

Finalmente i turisti possono sentirsi sicuri anche di notte: il Cau di Comacchio, aperto 24 ore, garantisce assistenza sanitaria continua durante tutta la stagione estiva. Con l'apertura della Guardia Medica Turistica, gli ospiti delle spiagge e delle località vicine avranno un punto di riferimento affidabile per ogni emergenza non grave. La sicurezza è la nostra priorità , così che il vostro soggiorno rimanga sereno e piacevole.

Il Cau di Comacchio rimane aperto 24 ore. Con l’avvio della stagione turistica ai Lidi, riparte il servizio di assistenza sanitaria riservata ai turisti italiani e stranieri che per urgenze non gravi possono rivolgersi anche al Cau - centro assistenza urgenza di Comacchio, aperto H24 alla Casa della ComunitĂ di Comacchio. Il servizio di Guardia Medica Turistica entrerĂ in funzione da sabato 28 giugno a domenica 31 agosto. Per usufruire del servizio i cittadini italiani devono presentare la tessera sanitaria e il documento di identitĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it