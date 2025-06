Catania ruba un paio di occhiali di marca e tenta di imbarcarsi per Bari | bloccato all' aeroporto

A Catania, un uomo di 48 anni ha rischiato grosso: dopo aver rubato un paio di occhiali di marca, è stato scoperto e bloccato all'aeroporto mentre tentava di partire per Bari. Un episodio che dimostra come, anche in situazioni apparentemente casuali, la giustizia faccia il suo corso. La denuncia per furto sottolinea l'importanza del rispetto delle regole e della sicurezza pubblica.

