Catania blitz antidroga a Nesima | due giovani arrestati sequestrate sostanze stupefacenti e denaro

Un intervento deciso dei Carabinieri nel cuore di Nesima ha portato all’arresto di due giovani e al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro. L’operazione, mirata a contrastare lo spaccio di droga, evidenzia l’attenzione costante delle forze dell’ordine per la sicurezza del quartiere. La vicenda si arricchisce di elementi inquietanti, tra cui il precedente arresto di uno dei destinatari. Le indagini continuano per fare luce sui retroscena di questa rete ilícita.

Operazione dei Carabinieri nel cuore del quartiere Nesima. Due giovani catanesi di 21 e 19 anni sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, nel corso di un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga. Il 19enne era già sottoposto agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per una precedente tentata truffa ai danni di anziani. Le indagini: sorveglianza e osservazione in via Pitagora. L'operazione è nata da un'attenta attività di intelligence e osservazione nella zona di via Pitagora, dove erano state segnalate attività sospette legate al traffico di stupefacenti.