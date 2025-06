Catania 18enne ferita al volto | è stato il fidanzato minorenne a spararle in faccia con una pistola giocattolo

Una scena drammatica scuote Catania: una 18enne rimane ferita al volto, vittima di un colpo accidentale durante un episodio inquietante. √ą il fidanzato minorenne, armato di una pistola giocattolo modificata, a esplodere il proiettile che avrebbe potuto cambiare per sempre la sua vita. Un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e sul comportamento dei giovani. Continua a leggere.

Non √® stato un proiettile vagante a colpire la giovanissima, venerd√¨ 20 giugno, nel rione Nesima di Catania: a spararle in faccia con una pistola giocattolo modificata sarebbe stato il fidanzato minorenne, all‚Äôinterno della casa che i due occupavano abusivamente. Il colpo sarebbe comunque partito accidentalmente, spiegano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stato - catania - fidanzato - minorenne

Nesima, ragazza colpita da proiettile, svelata la verità: a sparare è stato il fidanzato minorenne - Una tragica scoperta scuote Nesima: la ragazza di 18 anni colpita gravemente da un proiettile non è stata vittima di un colpo casuale, ma di un incidente causato dal suo fidanzato minorenne.

"L'amore può finire. Ma si può morire così?", le parole di Enza Cossentino, la madre di Martina Carbonaro, uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso. Dolore e rabbia ad Afragola, nell'hinterland di Napoli, dove la notizia del ritrovamento del corpo ave Vai su Facebook

Ragazza colpita da proiettile, 'è stato fidanzato minorenne'; Ragazza colpita da un proiettile a Catania. La Procura per i minori: E' stato il fidanzato minorenne; Catania, 18enne ferita al volto: è stato il fidanzato minorenne a spararle in faccia con una pistola giocattolo.

Catania, 18enne ferita al volto: È stato il fidanzato minorenne a spararle in faccia con una pistola giocattolo - Non è stato un proiettile vagante a colpire la giovanissima, venerdì 20 giugno, nel rione Nesima di Catania: a spararle in faccia con una pistola giocattolo ... Come scrive fanpage.it

Ragazza colpita da proiettile, "è stato fidanzato minorenne" - La ragazza di 18 anni colpita da un proiettile a uno zigomo, che ha danneggiato il nervo dell'occhio sinistro, non sarebbe stata colpita da un proiettile vagante mentre era affacciata al balcone di ca ... Si legge su msn.com