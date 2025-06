castrocielo sagra degli gnocchi al sugo

Preparati a vivere un weekend all’insegna del gusto e della allegria! Il 28 e 29 giugno, Castrocielo si trasforma nella capitale degli gnocchi al sugo con funghi e salsiccia, tra musica dal vivo e divertimento assicurato. I stand gastronomici aprono alle 19.30 in Località Strada Romana, offrendo sapori autentici e momenti indimenticabili. Non perdere questa festa imperdibile: vieni a condividere con noi la magia della Sagra degli Gnocchi!

Tutto pronto il 28- 29 giugno per la Sagra degli Gnocchi al Sugo di Gallo funghi e salsiccia e tanto divertimento!! Dove? A Castrocielo in Località Strada Romana. Apertura stand gastronomici alle ore 19.30 Musica dal vivo con i Due Punto Zero e i Rivegò. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it