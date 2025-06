Castellammare controlli ad Alto Impatto nella movida | denunce e oltre 10mila euro di multe

Nella vibrante vita notturna di Castellammare di Stabia, le forze dell’ordine si sono mobilitate con un’operazione ad alto impatto per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Con oltre 98 persone identificate, sanzioni per oltre 10mila euro e due denunce, l’intervento sottolinea l’impegno a preservare la tranquillità cittadina. Una dimostrazione che la movida può essere divertente, ma sempre nel rispetto della legge e della sicurezza.

Controlli congiunti Carabinieri e Polizia Municipale a Castellammare: 98 persone identificate, 26 sanzioni e due denunce. Castellammare di Stabia – Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale, hanno condotto un’ operazione ad “Alto Impatto” per monitorare e presidiare la movida cittadina, con particolare attenzione alle aree sensibili del centro urbano. I controlli hanno riguardato diverse zone del centro stabiese, con interventi finalizzati alla sicurezza stradale, al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela del decoro urbano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: castellammare - controlli - alto - impatto

Alto Impatto, controlli della polizia al Piano: denunce per droga e sanzioni per alloggi irregolari - ANCONA - Un'operazione di "Alto Impatto" della Polizia di Stato ha portato all'identificazione di oltre 120 persone e a numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Parcheggiatori Abusivi e Violazioni del Codice della Strada: Il Bilancio dei Controlli tra Viali e Locali del Centro di Castellammare di Stabia #castellammaredistabia #carabinieri #poliziamunicipale #altoimpatto Vai su Facebook

Castellammare. Controlli di carabinieri e polizia municipale, sanzioni per 10mila euro; Movida Sicura a Castellammare di Stabia: Operazione “Alto Impatto” di Carabinieri e Polizia Municipale; Castellammare, Carabinieri e Municipale stacciano i locali della movida.

Movida Sicura a Castellammare di Stabia: Operazione “Alto Impatto” di Carabinieri e Polizia Municipale - ella notte scorsa, le strade del centro cittadino sono state teatro di un’imponente operazione dal nome eloquente: “Alto Impatto”. vivicentro.it scrive

Castellammare, Carabinieri e Municipale stacciano i locali della movida - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com