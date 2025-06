Cassino mattinata di disagi con alcune zone senza acqua

Una mattinata difficile per i residenti di Cassino, con alcune zone colpite da un'improvvisa interruzione dell'acqua fino a mezzogiorno. L'Acea Ato5 ha annunciato che questa misura è necessaria per garantire lavori di manutenzione essenziali. La comunità si trova così ad affrontare disagi imprevisti, ma l'intervento mira a migliorare il servizio nel lungo termine. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e soluzioni temporanee.

Mattinata difficile per gli abitanti di alcune zone di Cassino (Frosinone) che saranno costretti a restare in casa senza acqua dai rubinetti fino all'ora di pranzo. L'interruzione del flusso idrico si è resa necessaria, cosi come comunica l'Acea Ato5, per lavori di manutenzione.

