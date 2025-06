Cassa comunali altra verifica e altre buone conferme Sartore | finanziamenti coperti ed equilibrio con le spese gestione

L'onda lunga della buona gestione di bilancio della passata amministrazione Romizi continua a riversarsi positivamente nel presente, come attestato dall'ultima ispezione sugli equilibri finanziari. La cassa comunale conferma la soliditĂ con verifiche accurate e finanziamenti coperti, garantendo stabilitĂ e fiducia nella gestione pubblica. Questo successo rafforza l'impegno nel mantenere un equilibrio virtuoso tra spese e risorse, assicurando servizi efficienti per i cittadini.

L'onda lunga della buona gestione di bilancio della passata amministrazione Romizi, come certificato anche dall'attuale amministrazione della sindaca Vittoria, si fa sentire anche sull'ultima ispezione degli uffici a riguardo della  “Salvaguardia degli equilibri di bilancio". Verifica del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Cassa comunali, altra verifica e altre buone conferme, Sartore:"finanziamenti "coperti" ed equilibrio con le spese gestione"

