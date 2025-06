Casoncelli cinema all’aperto e pilates | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Se cercate un modo per vivere una serata all'insegna di divertimento, cultura e benessere, Bergamo e provincia offrono un ricco ventaglio di eventi imperdibili. Dalla tradizionale festa alla Madonna della Castagna alle proiezioni di film all'aperto, passando per la sagra del casoncello e una sessione di pilates rigenerante. Scoprite cosa fare stasera e lasciatevi conquistare dalle meraviglie di questa splendida zona.

La festa alla Madonna della Castagna, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte a Bergamo, la sagra del casoncello a Castro, il pilates a Ponte San Pietro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 23 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 14 settembre a Bergamo torna la “Festa della Madonna della Castagna ”. Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della cittĂ lontano dal caldo estivo. NovitĂ di quest’anno: sarĂ attivo anche il servizio di pizzeria. L’appuntamento è in via della Madonna della Castagna, n. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Casoncelli, cinema all’aperto e pilates: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

