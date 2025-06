Caso Venturelli la madre a Roma con Pietro Orlandi | Non archiviate

Il caso Venturelli torna sotto i riflettori con l’inaspettato incontro tra Roberta e Pietro Orlandi a Roma, un gesto simbolico di solidarietà e giustizia. Due genitori uniti nel rifiuto dell’oblio, pronti a gridare al mondo che nessuno si ‘archivia’ semplicemente perché il dolore è troppo grande. Con l’udienza di opposizione alle richieste di archiviazione alle porte, il loro coraggio testimonia che la verità non può essere relegata nell’ombra.

Modena, 23 giugno 2025 – ”Una accanto all’altro, Roberta e Pietro per ‘gridare’ al mondo che un figlio, una sorella, un fratello, un genitore e, in generale, una persona non si ‘archivia’”. E’ prossima l’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura relativamente al fascicolo aperto a seguito della scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane sparito da Sassuolo in circostanze misteriose il 5 dicembre del 2020. Il prossimo 8 luglio, infatti, il giudice dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di archiviazione del caso avanzata dalla procura: è la seconda dopo che, a dicembre del 2022, una prima richiesta fu respinta dal giudice, dottoressa Clò, che aveva concesso una proroga di sei mesi alle indagini per le ricerche di Alessandro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Venturelli, la madre a Roma con Pietro Orlandi: “Non archiviate”

“Quando è scomparso era in preda all’ansia, mi diceva: ‘Stai attenta quando sei in giro’. Temo sia finito in una psicosetta: i giudici non archivino il caso”. L’appello della madre di Alessandro Venturelli - In un mondo in cui le assenze non trovano risposte definitive, la madre di Alessandro Venturelli si erge a voce di speranza e giustizia.

