Caso Resinovich Sterpin non cambia versione | Visintin sa cosa è successo

Nel complesso panorama giudiziario, il Caso Resinovich rimane avvolto da mistero e tensione. Nonostante le nuove analisi e gli approfondimenti, Sterpin non ha modificato la sua versione dei fatti, confermando la natura della sua amicizia con Resinovich. Il legale dell’uomo ha ribadito la coerenza delle dichiarazioni, sottolineando come ogni dettaglio sia stato attentamente rivisto durante l’incidente probatorio. La vicenda si dipana tra verità e dubbi irrisolti, lasciando aperte molte domande.

Il legale di Sterpin ha poi spiegato che nel corso dell'incidente probatorio è stata ripercorsa tutta la vicenda e sono state riesaminate tutte e sei le le dichiarazioni rese dal suo assistito. Sul tipo di relazione esistente tra lui e Resinovich, l'uomo avrebbe parlato di un'amicizia affettuosa, di cui aveva già reso edotti gli inquirenti nei giorni successivi al ritrovamento del cadavere.

