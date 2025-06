Caso Resinovich oggi la verità di Claudio Sterpin Il marito | Rispetto per Lilly

Oggi a Trieste, il caso Resinovich torna al centro dell'attenzione con un confronto emotivamente carico tra Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin. A 86 anni, Sterpin testimone chiave, ha ripercorso i rapporti con Liliana Resinovich, mentre Visintin, marito della vittima e indagato, ha chiesto rispetto nel frenetico dialogo davanti al tribunale. Un momento cruciale che potrebbe svelare nuove sfumature di una vicenda intricata e ancora aperta.

Trieste, 23 giugno 2025 - Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin oggi si sono incontrati e scontrati davanti al tribunale di Trieste. Il primo, 86 anni, testimone nella forma dell' incidente probatorio, chiamato a raccontare i suoi rapporti con Liliana Resinovich. Il secondo, dieci anni piĂą giovane, marito di Lilly e indagato per il suo omicidio. Botta e risposta tra Visintin e Sterpin. "Rispetto", ha chiesto Visintin incrociando il 'testimone'. “Tutti l’hanno cercata tranne uno”, ha ribadito l’86enne, riferendosi al marito che sarebbe stato coinvinto dalla coppia di vicini, Gabriella Micheli e Salvatore Nasti, a presentarsi in questura per la denuncia di scomparsa, la sera del 14 dicembre 2021. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Resinovich, oggi la veritĂ di Claudio Sterpin. Il marito: “Rispetto per Lilly”

In questa notizia si parla di: sterpin - resinovich - claudio - marito

Liliana Resinovich, l’amico Claudio Sterpin a Open: «Visintin non può aver agito da solo: dica tutto». Ma il marito ora è irreperibile - Liliana Resinovich, il caso che scuote l’opinione pubblica, coinvolge anche il marito Sebastiano, ora irreperibile.

Liliana Resinovich: “Il marito la seguiva, sapeva tutto di noi”, Claudio Sterpin in tribunale prima dell’incidente probatorio per l'acquisizione della sua testimonianza. Presente anche l’indagato Sebastiano Visintin. #chilhavisto?https://chilhavisto.rai.it/dl/clv/News - X Vai su X

Liliana Resinovich: “Il marito la seguiva, sapeva tutto di noi”, Claudio Sterpin in tribunale prima dell’incidente probatorio chiesto dalla Procura di... Vai su Facebook

Caso Resinovich, il marito di Liliana Sebastiano Visentin incontra in tribunale Claudio Sterpin; Caso Resinovich, oggi la verità di Claudio Sterpin. Il marito: “Rispetto per Lilly”; Liliana Resinovich, Sterpin: “Tutti l’hanno cercata tranne uno”. Incontro con Visintin in tribunale: “Rispetto”.

Resinovich, le prove di Sterpin della sua relazione con Liliana: i messaggi in codice, la gita di due giorni e le ricerche online - È iniziato da poco, oggi lunedì 23 giugno, l'incidente probatorio per cristallizare la testimonianza di Claudio Sterpin l'amico speciale di Liliana Resinovich la donna ... Scrive ilmattino.it

Liliana Resinovich, il marito Visintin incontra Claudio Sterpin davanti al tribunale: “Abbi rispetto per lei” - Poco prima dell'ingresso in tribunale per l'incidente probatorio previsto in mattinata, Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich trovata morta ... Segnala fanpage.it