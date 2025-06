Caso Resinovich incidente probatorio al Tribunale di Trieste

A Trieste, il caso Resinovich ha fatto nuovamente scalpore con l’incidente probatorio al Tribunale, un passaggio cruciale nella ricerca della verità. Scomparsa dalla sua abitazione il 14 dicembre 2021, Emma Resinovich è stata ritrovata senza vita nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio 2022. Ora, tra testimonianze e nuovi elementi, si cerca di fare luce sulla tragica vicenda e sulle sue cause.

A Trieste si è svolto l'incidente probatorio sul caso Resinovich. La donna era scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 ed è stata trovata morta nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio 2022. Servizio di Beatrice Bossi. TG2000.

Caso Resinovich e ruolo del marito, Trieste è divisa. L’uomo anziano con un sacco: quegli avvistamenti nel parco - Il caso di Liliana Resinovich continua a scuotere Trieste, dove il dibattito tra colpevolisti e innocentisti si fa sempre più acceso.

Nel caso della morte di Liliana Resinovich si apre un nuovo capitolo. Durante l'incidente probatorio a Trieste, tensione tra il marito indagato Sebastiano Visintin e l'amico della vittima, Claudio Sterpin: "Lui sapeva tutto". #lilianaresinovich

Caso Resinovich, in cinque hard disk trovate foto personali di Liliana con Claudio Sterpin. Sono state scattate dal marito https://www.triesteallnews.it/2025/06/liliana-resinovich-claudio-sterpin-foto-hard-disk-sebastiano-visintin-indagini-incidente-probatori

Caso Resinovich, Sterpin 'Visintin sa cosa è successo' - "Io spero di no per lui, però sa tutto quello che è successo".

Caso Resinovich, al via l'incidente probatorio: la testimonianza di Claudio Sterpin - Inizia oggi l'incidente probatorio riguardo al caso di Liliana Resinovich, la 63ennne scomparsa nel ...