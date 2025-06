Caso Pierina Paganelli oggi prima udienza preliminare | per Dassilva può cambiare tutto

Oggi si aprono le porte della prima udienza preliminare nel caso Pierina Paganelli, un procedimento che potrebbe cambiare ogni previsione. Louis Dassilva, accusato di aver ucciso la donna nel cuore di Rimini, si presenta davanti ai giudici, mentre il futuro di questa drammatica vicenda si gioca tra accuse e sospetti. La decisione di oggi potrebbe segnare una svolta decisiva nel corso della vicenda.

Oggi si tiene la prima udienza preliminare  per decidere se Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli nel ottobre 2023, dovrĂ essere processato. La vicenda riguarda l’ omicidio di Paganelli, avvenuto nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Dassilva, che era il vicino di casa della vittima e ex amante  della nuora della donna, Manuela Bianchi, è chiamato a rispondere per l’accaduto. La nuora di Paganelli, indagata per favoreggiamento, ha deciso di non costituirsi parte civile  nel procedimento. La Posizione di Manuela Bianchi e il Ruolo della Difesa. Manuela Bianchi avrebbe avuto la possibilitĂ di costituirsi parte civile, il che le avrebbe dato diritto a un risarcimento in caso di condanna di Dassilva, ma ha scelto di non farlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Pierina Paganelli, oggi prima udienza preliminare: per Dassilva può cambiare tutto

Caso Paganelli, poco fa la decisione della Procura su Dassilva - La Procura della Repubblica di Rimini ha concluso le indagini preliminari sull'omicidio di Pierina Paganelli, un passaggio cruciale che segna un progresso significativo nel caso.

Omicidio Paganelli, cosa succede oggi: prima udienza preliminare dopo richiesta rinvio a giudizio per Dassilva

La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva, in carcere dal 16 luglio 2024 per l'omicidio di Pierina Paganelli. Comparirà in Tribunale il prossimo 23 giugno per l'udienza preliminare. Il commento di Milo Infante

Omicidio Paganelli, cosa succede oggi: prima udienza preliminare dopo richiesta rinvio a giudizio per Dassilva - Si tiene oggi la prima udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva, il 34enne accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli

Delitto Paganelli, al via l'udienza preliminare: si decide il rinvio a giudizio per Dassilva - I parenti della vittima si costituiscono parte civile, ma non Manuela Bianchi per "evitare qualsiasi strumentalizzazione".