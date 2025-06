Caso Osimhen Juve sotto shock | offerta indecente

L’affare Osimhen sta scuotendo il mondo del calcio: una proposta indecente ha lasciato tutti senza parole, mentre il Napoli valuta attentamente il suo futuro. La decisione finale spetta al protagonista, il quale potrebbe cambiare le sorti della sua carriera e rivoluzionare la strategia di mercato dei partenopei. In un panorama già acceso di voci e smentite, ci chiediamo: sarà questa l’opportunità che tutti aspettavano?

Le telenovela Osimhen sembra finalmente aver raggiunto un capolinea, ma la scelta ora spetta solo al nigeriano Il Napoli continua a lavorare intensamente sul mercato e pensa soprattutto ai calciatori in uscita. Tra questi c'è sicuramente Victor Osimhen, diventato oggetto di desiderio di mezza Europa e non solo. Un'offerta che sbloccherebbe sia il futuro del nigeriano che il mercato in entrata del club azzurro, il quale incasserebbe un'importante somma per intensificare il mercato in entrata e completare la rosa di Antonio Conte. Su dove giocherà l'ex bomber azzurro, bisogna segnalare un'offerta indecente che arriva direttamente dall' Arabia.

Napoli, caso Osimhen: accordo con la Juve o fuga dorata in Arabia? - L’estate del calcio italiano si scalda attorno a Victor Osimhen, con voci di un accordo tra il centravanti nigeriano e la Juventus.

Il Napoli non vuole Osimhem in ritiro. ADL fatica a trattare con la Juve, ma assenza Giuntoli... - Il Mattino fa il punto sul caso Osimhen, cheper De Laurentiis è un nodo da sciogliere sia sotto l’aspetto finanziario che quello tecnico: la clausola da 75 milioni di euro non ... Secondo tuttojuve.com

Osimhen, l'Al-Hilal di Inzaghi rilancia: 160 milioni di euro - Hilal non si arrende e insiste per regalare all`allenatore italiano Simone Inzaghi due rinforzi importanti dalla Serie A. Da msn.com