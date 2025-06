Caso Orlandi Pietro nell'anniversario della scomparsa di Emanuela | In Vaticano si sono dimenticati di lei

Nel giorno in cui si commemorava l’anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi, il Vaticano ha lasciato inaspettatamente il suo ricordo fuori dall’Angelus. Un’assenza che ha profondamente colpito la famiglia e i sostenitori di questa vicenda irrisolta. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, esprime il suo dispiacere: "Si sono dimenticati di lei". Un episodio che riaccende il dibattito sulla trasparenza e la memoria istituzionale. Continua a leggere.

In occasione dell'Angelus di ieri, 22 giugno 2025, Papa Leone XIV non ha ricordato Emanuela Orlandi. Il fratello Pietro: "Sono dispiaciuto, in Vaticano si sono dimenticati di lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it