Caso Liliana Resinovich le urla fuori dal tribunale tra il marito e Sterpin | la rabbia dopo la frase dell’amante della moglie – Il video

Alta tensione fuori dal tribunale di Trieste, dove Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin si sono incontrati prima dell’udienza cruciale per il caso di Liliana Resinovich. Il marito della 63enne, indagato per omicidio, si è avvicinato al presunto amante della moglie vicino a un bar. Visintin ha urlato paonazzo puntandogli il dito contro: «Rispetto per Liliana, questo chiedo io e basta. Non con le mani si può fare quello che vuoi». Il riferimento di Visintin è a una frase dell’uomo, presunto amante della moglie, che proprio in merito al rapporto con la donna aveva detto: «L’amore si può fare anche con le mani». 🔗 Leggi su Open.online