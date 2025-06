caso becciu spuntano altre chat sulla macchinazione

Nuovi dettagli emergono nel caso Becciu, con la scoperta di conversazioni inquietanti tra Chaoqui e Ciferri. Le chat, depositate all’ONU dal finanziere Mincione, rivelano un piano per ostacolare il giusto processo e impedire l’assoluzione di Becciu. La vicenda si infittisce, mentre l’udienza di secondo grado è prevista per il 22 settembre: cosa nascondono queste conversazioni e quali saranno le ripercussioni?

