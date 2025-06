Casertana cambia il vento in panchina | ex Nazionale favorito per la successione a Iori

incoraggia un nuovo inizio con una scelta di grande esperienza e carisma. La Casertana si prepara a cambiare rotta, puntando su Bertotto per risollevare le sorti del club e scrivere un nuovo capitolo di successi. Con questa mossa, i rossoblu vogliono rinvigorire il progetto e conquistare il supporto dei tifosi. Ora, tutto è pronto per assistere a una rivoluzione che potrebbe cambiare radicalmente il destino della squadra.

Una nuova rivoluzione tecnica sembra ormai alle porte per la Casertana. Il nome caldo per la panchina rossoblu è quello di Valerio Bertotto, tecnico torinese, ex difensore della Nazionale e reduce da due buone stagioni alla guida del Giugliano. Dopo settimane di riflessioni e contatti, la società.