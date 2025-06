Case sparse non ancora collegate alla rete dell' acquedotto? Bando esplorativo per mappare le necessità

Il Comune di Rimini lancia un bando esplorativo per mappare le case sparse ancora non collegate all’acquedotto, offrendo a cittadini e aziende la possibilità di esprimere il proprio interesse. Questa iniziativa mira a garantire un miglioramento della rete idrica, favorendo un intervento mirato e sostenibile. Se vivi o operi in queste zone isolate, questa è la tua occasione per contribuire a un progetto che mira a rendere più efficiente e inclusiva il servizio idrico locale.

Il Comune di Rimini ha pubblicato un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di cittadini e aziende che vivono o operano in case sparse (abitazioni isolate e lontane dal centro storico) che non sono ancora collegate alla rete dell'acquedotto. L'iniziativa, in particolare.

