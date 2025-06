Case popolari nei locali tolti alla criminalità | completati i lavori di ristrutturazione

Le case popolari nei locali sequestrati alla criminalità a Fondi rappresentano un importante passo avanti nella lotta all’illegalità e nel miglioramento della qualità di vita. Con i lavori di ristrutturazione ormai ufficialmente conclusi, il progetto ha trasformato un centro storico in due unità di edilizia popolare più accessibili, offrendo nuove opportunità a chi ne ha più bisogno. Un esempio concreto di come l’intervento pubblico possa cambiare il volto delle comunità.

Case popolari nei locali tolti alla criminalità: sono ufficialmente conclusi a Fondi i lavori per trasformare un appartamento in centro in due unità di edilizia popolare più piccole consentendo in questo modo un altro piccolo scorrimento della graduatoria. L'intervento di restyling.

