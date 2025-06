Case popolari la denuncia di Menchetti | ‘Infiltrazioni muffa e degrado nonostante gli annunci del Comune

La situazione delle case popolari ad Arezzo si fa sempre più critica, con denuncie di infiltrazioni di muffa e degrado che contrastano con gli annunci trionfanti dell’amministrazione. Mentre l’assessora Manneschi rivendica nuovi investimenti, la realtà sembra smentire le promesse fatte. È il momento di fare chiarezza e di chiedere risposte concrete ai responsabili di questa emergenza abitativa.

«Mirabolanti investimenti del Comune di Arezzo sull’edilizia residenziale pubblica». Così si sono espressi di recente alcuni esponenti dell’amministrazione e il presidente di Arezzo Casa. Di coraggio ne hanno da vendere — o forse sarebbe più corretto parlare di impudenza. L’assessora Monica Manneschi rivendica ulteriori 600 mila euro stanziati dal Comune, da sommare ai 4 milioni annunciati a partire dal 2020. Peccato che, il 6 maggio scorso, un nuovo pesante allagamento abbia colpito un appartamento popolare in via Concino Concini: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in salvo un’anziana signora, dopo l’esasperato appello social del figlio. 🔗 Leggi su Lortica.it