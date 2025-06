Case di riposo la denuncia di Cisl Fp | Nel Padovano mancano 300 operatori sanitari

gestire, a causa della carenza di circa 300 operatori sanitari nel padovano. La denuncia di Cisl FP mette in luce una criticità che rischia di compromettere la qualità dell’assistenza e il benessere degli ospiti. È fondamentale trovare soluzioni rapide e sostenibili per garantire un equilibrio tra diritti dei lavoratori e tutela degli anziani, affinché la cura non venga mai compromessa.

«È iniziato il periodo estivo e di pari passo ha avuto inizio il periodo di ferie contrattualmente previsto e che dovrà garantire ai lavoratori l'agognato recupero psico-fisico. Una situazione di tutela delle ferie, che nel mondo delle case di riposo diviene una criticità sempre più complessa da

