Casalvieri film festival

Dal 27 al 29 giugno, il Casalvieri Film Festival trasforma la Valle di Comino in un palcoscenico di emozioni e cultura. Proiezioni, ospiti speciali e un afterparty indimenticabile renderanno questa kermesse un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi. Un’occasione unica per vivere il cinema breve in una cornice affascinante e coinvolgente, accendendo il cuore del borgo. Non mancate: l’ingresso è gratuito!

Arriva il Casalvieri Film Festival dal 27 al 29 giugno a Casalvieri presso la Sala Consiliare – Piazza Municipio. Proiezioni, ospiti speciali, premiazioni e un afterparty da non perdere! Un festival di cinema breve che accende la Valle di Comino e anima il borgo. Ingresso gratuito

Cinema: nasce il “Casalvieri Film Festival” - Casalvieri punta sulla cultura e sul cinema con il nuovo Casalvieri film festival, concorso internazionale di cortometraggi ideato dall’associazione culturale Generazione 128 aps e sostenuto con ... Da sora24.it