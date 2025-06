Casa del Giovane di via Falck controlli e sgombero | fermato rapinatore seriale sedicenne

Milano si conferma città impegnata nella tutela della sicurezza dei suoi quartieri. La recente operazione presso la "Casa del Giovane" di via Falck, condotta dalla Polizia di Stato e Locale, ha portato all’allontanamento di 16 occupanti e al fermo di un rapinatore seriale sedicenne. Un intervento deciso che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illecite, garantendo un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Milano, 23 giugno 2025 - La "Casa del Giovane “ in via Falck 28, area di proprietà della Curia Milanese, passata al setaccio dalla Polizia di Stato di Milano, con l'ausilio della Polizia Locale, nell'ambito di un servizio straordinario di prevenzione. Sono state controllate e allontanate 16 persone occupanti: 13 cittadini marocchini, di cui 4 minori, un cittadino tunisino, un cittadino algerino e un cittadino egiziano. Durante l'attività, i poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato di via Falk hanno proceduto al fermo nei confronti del 16enne, in quanto responsabile di diverse rapine pluriaggravate in concorso avvenute a Milano nel mese di maggio, in particolare nei giorni 14,16 e 21, presso le stazioni della metropolitana in zona Bonola, Centro, Greco e Sempione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it