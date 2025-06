Caryl Menghetti la 46enne che ha ucciso il marito a coltellate è stata assolta | Era incapace di intendere e volere

Caryl Menghetti, la 46enne che il 26 gennaio scorso uccise il marito Diego Rota nel loro letto a Martinengo, è stata recentemente assolta. La decisione si basa sulla sua totale incapacità di intendere e di volere al momento del tragico fatto. La Corte d'assise di Bergamo ha stabilito che, dopo aver valutato la sua pericolosità sociale, la donna dovrà trascorrere 9 anni in una Rems. Continua a leggere.

Caryl Menghetti ha ucciso il marito Diego Rota la notte tra il 25 e il 26 gennaio 2024, accoltellandolo nel loro letto nella casa di Martinengo (Bergamo) dove abitavano con la figlia. La donna è stata assolta perché ritenuta totalmente incapace di intendere e di volere e, valutata la sua pericolosità sociale, la Corte d'assise di Bergamo ha disposto la sua permanenza per 9 anni in una Rems. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caryl - menghetti - ucciso - marito

Caryl Menghetti, l'omicidio del marito e l'ossessione per i pedofili: «Temevo per mia figlia. Con Diego eravamo in crisi» - Caryl Menghetti, attualmente in una Rems, è imputata per l'omicidio del marito Diego Rota, evento che ha sconvolto la sua vita.

#treviglio Un saluto alla mamma, al papà, alla sorella e alla nipote dal vetro della camera per i detenuti, prima di sedersi accanto all'avvocato. Caryl Menghetti ha ascoltato la pm Laura Cocucci ricapitolare la notte tra il 24 e il 25 gennaio di un anno fa, quando l Vai su Facebook

Uccise con 25 coltellate il marito in preda a un delirio ossessivo: assolta Caryl Menghetti; Caryl Menghetti, la 46enne che ha ucciso il marito a coltellate è stata assolta: Era incapace di intendere e volere; Diego Rota ucciso a coltellate, la moglie Caryl: Non ricordo quando l'ho colpito. Stavo male, ero ossessionata dai pedofili.

Caryl Menghetti, la 46enne che ha ucciso il marito a coltellate è stata assolta: “Era incapace di intendere e volere” - Caryl Menghetti ha ucciso il marito Diego Rota la notte tra il 25 e il 26 gennaio 2024, accoltellandolo nel loro letto nella casa di Martinengo (Bergamo ... Scrive fanpage.it

Uccise con 25 coltellate il marito in preda a un delirio ossessivo: assolta Caryl Menghetti - Martinengo, la 46enne responsabile della morte di Diego Rota è stata giudicata incapace di intendere e volere. Come scrive msn.com