Caro Schillaci si ricorda delle vittime dei vaccini?

Caro Orazio Schillaci, ministro della Salute, nel suo ruolo di guida in un’Italia spesso divisa tra promesse e silenzi, le scrivo per ricordarle che dietro ogni statistica ci sono vite e speranze. È il momento di ascoltare anche chi si sente abbandonato, di riaprire le porte della trasparenza e dell’attenzione. Perché la salute pubblica merita più di parole vuote: merita azioni concrete e cuore aperto.

Caro Orazio Schillaci, caro ministro della Salute, le scrivo per esprimerle la mia ammirazione: nel Paese delle porte aperte, lei è diventato il maestro delle porte chiuse. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Caro Schillaci, si ricorda delle vittime dei vaccini?

In questa notizia si parla di: caro - schillaci - ricorda - vittime

Giulia Salemi al Festival del Cinema di Cannes attraverso l’abito ricorda le donne vittime di violenza - Al Festival di Cannes, Giulia Salemi ha scelto un abito simbolico che ricorda le donne vittime di violenza, con un legame speciale alla sua terra d’origine.

+39 Rispetto Così Torino e la Mole Antonelliana ricordano la strage dell'Heysel, quella Finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, in cui persero la vita 39 persone. Era il 29 Maggio 1985. Vai su Facebook

Caro Schillaci, si ricorda delle vittime dei vaccini?; Bergamo si ferma per ricordare i morti di Covid: l’omaggio dei ministri Crosetto e Schillaci. Gori: «Non facciamoci più trovare impreparati».

Giornata per le vittime del Covid, il sindaco Gori: "Non facciamoci più trovare impreparati". Presenti anche i ministri Crosetto e Schillaci - Il giorno in cui si ricordano le colonne dei camion militari che partirono ... Secondo milano.repubblica.it

Roby Baggio ricorda Schillaci: "Ciao amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi" - Insieme, Totò Schillaci e Roberto Baggio sono stati protagonisti con la maglia dell'Italia ai Mondiali di Italia 90, chiusi dagli azzurri al terzo posto, e per due stagioni ... Secondo calciomercato.com