Caro caffè il prezzo a Bergamo è di 1,21 euro | aumento del 5,2% rispetto al 2024

A Bergamo, il prezzo del caffè si attesta a 1,21 euro, segnando un aumento del 52% rispetto al 2024, con un incremento di 121 euro. Questo rito sociale, simbolo dell’italianità, mantiene comunque un livello inferiore alla media nazionale, sottolineando la forza e la resilienza del nostro modo di vivere il caffè. Ma cosa riserva il futuro per questa tradizione amata? Scopriamolo insieme.

Bergamo. Rito sociale irrinunciabile, prodotto di punta di ogni bar italiano, il caffè è senza dubbio – nelle sue molteplici varianti – il prodotto più richiesto al bancone, come al tavolo. Il prezzo medio della tazzina a Bergamo si attesta a 1,21 euro, in base all’ultima rilevazione 2025 di FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, cifra al di sotto della media nazionale. Il prezzo medio rilevato a livello provinciale si attesta su cifre simili a quelle delle città meno care del sud: 1,21 contro 1,22 euro. In Italia i prezzi massimi si registrano a Bolzano 1,45 euro, Ferrara e Parma 1,41. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Caro caffè, il prezzo a Bergamo è di 1,21 euro: aumento del 5,2% rispetto al 2024

