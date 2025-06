Carlotta bracciate larghe per ’mangiarsi’ lo Stretto

Carlotta Mancini, giovane donna pesarese di 26 anni, ha affrontato con coraggio e determinazione la sfida di attraversare lo stretto di Messina, coprendo 8.217 metri tra sfide naturali e correnti impetuose. Un’impresa che richiede più di forza: è una testimonianza di audacia e passione per il mare. La sua avventura, accompagnata da marinai esperti, dimostra come la determinazione possa superare ogni ostacolo, ispirando tutti a seguire i propri sogni con tenacia.

Se non è l'unica donna pesarese che si è gettata nel mare – non facile – dello stretto di Messina facendo l'attraversata fino a Reggio Calabria, poco ci manca. Ma Carlotta Mancini, 26 anni, due giorni fa ha compiuto questa impresa particolare soprattutto per le forti correnti. "Siamo partiti a gruppetti di tre ed eravamo seguiti da una barca con marinai esperti di quel mare e delle correnti – racconta Carlotta – è stata una esperienza molto bella che vorrei ripetere lo scorso anno". Paura? "No, quella no. Essendo pesarese ho una bella confidenza con il mare. Ho fatto l'attraversata abbastanza bene anche se.

Per la cronaca la nonna di Carlotta è Franca Mancini, nota collezionista d'arte e titolare della galleria di Corso XI Settembre.

