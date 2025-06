Carlos Alcaraz infierisce su Sinner | senza pietà

Alla fine, Carlos Alcaraz ha infierito su Sinner senza pietà, dimostrando tutta la sua forza e determinazione. In questa sfida epica, il talento spagnolo ha lasciato il segno, consolidando la sua posizione tra i più grandi del tennis mondiale e lasciando gli appassionati senza fiato. È una battaglia che resterà nella storia, un duello che ha elevato ancora di più lo sport.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono due rivali straordinari, capaci entrambi di ottenere risultati incredibili. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono due giocatori fondamentalmente straordinari nonché a dir poco spettacolari. Lo hanno dimostrato in svariate occasioni, specialmente al Roland Garros, dove il numero uno e il numero due al mondo si sono sfidati per oltre cinque ore di gioco a un ritmo e a una intensità davvero incredibili. Alla fine ha avuto la meglio Alcaraz al super tie break, tuttavia rimane una finale scolpita nella storia del tennis per l’eternità. Anche se, quando perdi, chiaramente fa soltanto malissimo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Carlos Alcaraz infierisce su Sinner: senza pietà

In questa notizia si parla di: alcaraz - carlos - sinner - infierisce

Carlos Alcaraz in finale a Roma dopo aver battuto Musetti e con sfida Sinner/Paul in vista - Carlos Alcaraz conquista la finale degli Internazionali d'Italia 2025 dopo una convincente vittoria su Lorenzo Musetti.

Carlos Alcaraz pronto a ripartire dal Queen's dopo il trionfo al Roland Garros e i discussi festeggiamenti a Ibiza. Vai su Facebook

Alcaraz inguaia Sinner, arriva il colpo di grazia; Sinner, Alcaraz infierisce: Aveva 3 matchpoint e ho vinto, ancora non ci credo. E spiega la vacanza a Ibiza; Alcaraz infierisce su Sinner in conferenza stampa: Dopo una batosta del genere....

Sinner, Alcaraz infierisce: "Aveva 3 matchpoint e ho vinto, ancora non ci credo". E spiega la vacanza a Ibiza - Sinner, Alcaraz infierisce alla vigilia del Queen's: Aveva tre matchpoint e ho vinto, ancora non ci credo. Come scrive sport.virgilio.it

Alcaraz infierisce su Sinner in conferenza stampa: "Dopo una batosta del genere..." - Il tennista spagnolo torna a parlare della finale vinta contro l'azzurro al Roland Garros: "Certe sconfitte fanno male e ci si mette tanto a recuperare mentalmente" ... Riporta msn.com