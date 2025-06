Carceri focus Toscana | ecco le criticità per ogni struttura Il sovraffollamento è al 99%

Le carceri toscane affrontano sfide enormi, con un sovraffollamento che raggiunge il 232% e criticità come infiltrazioni, aree inagibili e manutenzioni insufficienti. L’indagine dell’Associazione Coscioni e i report delle ASL di Toscana Centro e Nord-Ovest pongono sotto la lente i gravi problemi di queste strutture, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per garantire condizioni di detenzione più umane e sicure. È fondamentale agire subito per cambiare rotta.

L'indagine dell'Associazione Coscioni. I report delle Asl Toscana Centro e Nord-Ovest segnalano sovraffollamento, infiltrazioni, aree inagibili e manutenzioni carenti in diversi istituti penitenziari della regione.

