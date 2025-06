Carcere Marassi ancora tensione | agente ferito con una lametta

La situazione nel carcere di Marassi rimane critica dopo i recenti disordini, con un agente ferito da una lametta e tensioni che scuotono le fondamenta del sistema penitenziario. La scintilla di questa escalation, originata dai terribili fatti ai danni di un giovane detenuto, avrebbe potuto essere evitata con semplici misure di prevenzione, come il trasferimento immediato dei responsabili. Ora, si apre un dibattito urgente sulla gestione e sicurezza delle carceri italiane, per prevenire tragedie di questo tipo in futuro.

"Marassi ha dato il via ai disordini nelle carceri, ovviamente con una motivazione ben diversa, che poteva essere evitata se i cinque detenuti di quella cella dove sono avvenuti fatti 'terribili' nei confronti del giovane detenuto 19enne, fossero stati immediatamente trasferiti, poi a seguire. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Carcere Marassi, ancora tensione: agente ferito con una lametta

In questa notizia si parla di: marassi - carcere - tensione - agente

Genova, rivolta dei detenuti nel carcere di Marassi: ferito agente penitenziario - Una scossa di tensione scuote Genova: il carcere di Marassi ha visto una rivolta da parte di una cinquantina di detenuti, culminata in disordini e feriti.

Rivolta nel carcere di Marassi, a Genova. Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni ci sarebbe al momento un agente ferito in codice giallo. Secondo le prime informazioni decine di deten Vai su Facebook

Rivolta degli stranieri al carcere di Marassi: tutto è partito dopo una violenza sessuale ai danni di un detenuto italiano perpetrata dai compagni di cella nordafricani. @Libero_official Vai su X

Genova, caos nel carcere di Marassi: agenti feriti, risse e detenuti sul tetto. Sappe: ‚ÄúServe una riforma radicale‚ÄĚ; Aggressioni nel carcere di Marassi: feriti tre agenti della polizia penitenziaria; Genova, terminata la rivolta nel carcere di Marassi: detenuti saliti sui tetti, agenti feriti e celle devastate.

Genova, caos nel carcere di Marassi: agenti feriti, risse e detenuti sul tetto. Sappe: ‚ÄúServe una riforma radicale‚ÄĚ - Segretario nazionale Capece: "Oggi i soggetti con problemi mentali sono nelle carceri comuni, dove mancano personale, strutture e protocolli" ... Scrive telenord.it

Escalation di violenza nel carcere di Marassi, la polizia penitenziaria chiede un cambio ai vertici - La rivolta che ha tenuto in ostaggio il carcere di Marassi a inizio giugno sembra aver dato il via a una serie di disordini nei penitenziari di tutta Italia. Come scrive primocanale.it