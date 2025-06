Carcere di Secondigliano ritrovati cinque cellulari

Nel cuore del carcere di Secondigliano, cinque smartphone sono stati sequestrati, dimostrando che anche in situazioni di massima sicurezza gli strumenti di comunicazione illeciti trovano comunque modo di penetrare. Un episodio che mette in evidenza le sfide quotidiane della polizia penitenziaria, nonostante le risorse limitate, per garantire l’ordine e la sicurezza all’interno delle mura carcerarie. La lotta contro i cellulari clandestini continua senza sosta, poiché la sicurezza dei detenuti e del personale resta una priorità assoluta.

Carcere di Secondigliano, ritrovati cinque smartphone nella massima sicurezza: scatta il sequestro. L'episodio reso noto dal sindacato della polizia penitenziaria Uspp. «In quel penitenziario riusciamo a mantenere l'ordine nonostante il deficit di organico». Ancora telefonini in carcere: stavolta la scoperta nel reparto Ligure alta sicurezza del penitenziario di Napoli Secondigliano. Riporta il Corriere del Mezzogiorno, la Polizia Penitenziaria ha sequestrato 5 smartphone e un lettore mp3 all'interno di uno dei reparti ad alta sicurezza del carcere di Secondigliano, dove ci sono detenuti per reati di mafia.

