Carburanti Urso convoca commissione sul boom dei prezzi | si temono speculazioni

In un contesto di crescente preoccupazione per i rincari dei carburanti, Urso ha convocato una commissione speciale per fare luce sul recente boom dei prezzi. La crisi mediorientale e le speculazioni sono al centro di questa escalation, che sta già pesando sulle tasche degli automobilisti italiani. Con la benzina che supera i 2,3 euro al litro in alcune autostrade, è urgente capire come affrontare questa difficile situazione e tutelare i consumatori.

La crisi mediorientale ha già iniziato a far sentire la sua influenza nei distributori di carburanti italiani. La benzina self service si attesta in media a 1,748 euro il litro, il diesel self service a 1,670 euro il litro mentre la benzina servito a 1,886 euro il litro e il diesel servito a 1,806 euro il litro. La verde su alcune autostrade sfonda già la soglia dei 2,3 euro al litro sul servito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Carburanti, Urso convoca commissione sul boom dei prezzi: si temono speculazioni

