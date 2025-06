Carburanti prosegue aumento prezzo benzina e diesel | quanto costa ora fare il pieno

L’aumento dei prezzi dei carburanti non si ferma: in una sola settimana, il costo della benzina e del diesel è salito ancora, mettendo a dura prova le tasche degli automobilisti italiani. Ma quanto costa ora fare il pieno? Scopriamo insieme le ultime novità e come questa tendenza potrebbe influenzare le nostre spese quotidiane. Prepariamoci a un quadro aggiornato e dettagliato sulla situazione attuale.

Continua ad aumentare il prezzo di benzina e diesel. Analizzando i dati ufficiali del Mimit, risulta che in una sola settimana (dal 16 al 23 giugno compresi) la verde in modalità self service è rincarata di 4 cent al litro (con un aumento pari a 2 euro per un pieno di 50 litri).

