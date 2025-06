Carburanti in Toscana la benzina torna sopra 1,7 euro al litro | rischio nuovi rincari

In Toscana, i prezzi dei carburanti tornano a salire, con la benzina verde che supera quota 1,7 euro al litro e il gasolio a 1,67 euro. Questa escalation, alimentata dalle tensioni in Medio Oriente, minaccia di portare nuovi rincari e di pesare sul portafoglio degli automobilisti. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa situazione e quali strategie adottare per affrontarla al meglio.

Firenze, 23 giugno 2025 – Benzina verde di nuovo sopra quota 1,7 euro al litro in modalità self e gasolio a 1,67 euro in Toscana: i rincari dei carburanti, collegati all’escalation di tensione in Medio Oriente, iniziano a farsi sentire anche nei distributori della regione. Secondo i dati aggiornati al 23 giugno dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, i prezzi medi alla pompa sono tornati ai livelli di inizio primavera e rischiano ulteriori aumenti nei prossimi giorni. “Siamo preoccupati della situazione – spiega Federico Valacchi, presidente di Faib Confesercenti Firenze –. La benzina ha già subito un aumento dai 3 ai 6 centesimi al litro e se il conflitto tra Stati Uniti e Iran dovesse aggravarsi, avremo inevitabilmente rialzi ancora più importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carburanti, in Toscana la benzina torna sopra 1,7 euro al litro: rischio nuovi rincari

